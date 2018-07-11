Антисемитское письмо Мартина Лютера выставлено на аукционе в США

Сегодня, 11 июля, с молотка на бостонском аукционе RR Auction уйдет письмо, написанное Мартином Лютером почти 500 лет назад.

Как пишет израильский ресурс NewsRu.com, цена лота может достигнуть 500 тысяч долларов.

Написано оно было в сентябре 1534 года и адресовано главе берлинской Николаикирхе Георгу Бухольцеру, который попросил разъяснить некоторые фрагменты писания - их сподвижник Лютера Иоганн Агрикола использовал, чтобы защитить евреев от преследований.

Сам Лютер, очевидно, являлся ярым антисемитом, поскольку в письме призывает Бухольцера «продолжать обличать евреев» на своих проповедей.

«Евреи - воплощение дьявола, проклявшие Господа нашего», - пишет, в частности, он.

Примечательно, что, как отмечают историки, Лютер в действительности антисемитом не был. Изначально, как рассказывают его биографы, он даже симпатизировал преследуемым католической церковью евреям. Кроме того, на характере отца реформации пагубно сказалось ухудшение состояния здоровья.