Антисемитское письмо Мартина Лютера выставлено на аукционе в США

05:26, 11 июля 2018
Иудаизм
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Лютер был разочарован тем, что евреи не приняли его версию христианства / smithsonianmag.com

Как пишет израильский ресурс NewsRu.com, цена лота может достигнуть 500 тысяч долларов.

Написано оно было в сентябре 1534 года и адресовано главе берлинской Николаикирхе Георгу Бухольцеру, который попросил разъяснить некоторые фрагменты писания - их сподвижник Лютера Иоганн Агрикола использовал, чтобы защитить евреев от преследований.

Сам Лютер, очевидно, являлся ярым антисемитом, поскольку в письме призывает Бухольцера «продолжать обличать евреев» на своих проповедей.

«Евреи - воплощение дьявола, проклявшие Господа нашего», - пишет, в частности, он.

Примечательно, что, как отмечают историки, Лютер в действительности антисемитом не был. Изначально, как рассказывают его биографы, он даже симпатизировал преследуемым католической церковью евреям. Кроме того, на характере отца реформации пагубно сказалось ухудшение состояния здоровья.

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