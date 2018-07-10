На Львовщине израильский журналист и немецкий ученый организовали день памяти жертв еврейского погрома

В городе Золочев прошла церемония в память о жертвах многодневного еврейского погрома в июле 1941 года.

В ней приняли участие мэр города, местные общественные активисты и религиозные деятели, сообщает "Лехаим".

Пастор львовской евангельской церкви Васыль Бобко обратился к присутствующим с речью, в которой заявил: «Я, как представитель своего народа, своей нации, представитель Украины, представитель духовенства Украины, имею дерзновение и право сказать Израилю, чтобы Израиль меня простил и в моем лице простил мой народ. Потому что мы все, прямо или косвенно, были причастны к гибели Израиля. И мы должны сказать Израилю сегодня – прости нас, Израиль! Прости за эту боль, слова и отношение».

«Все, что мы должны сделать сегодня – это покаяться перед Израилем, как нация, и как народ и позволить Израилю благословить нас. От лица Украины я обращаюсь к представителям Израиля, к духовной власти Израиля и от имени Украины я прошу: братья, простите нас за всю боль, за все помыслы, за все гнилые слова ненависти, проклятия, осуждения. За все дела, которыми мы причинили Израилю боль, которыми мы вас ранили, которыми мы вас отбрасывали и не принимали как божий выбор. Простите нас, братья, простите и примите это покаяние! И пусть это проклятие ненависти и осуждения будет разрушено и снято с нашей земли», – заключил пастор.

Церемония в честь 77-летия погрома, в котором в течении нескольких дней в июле 1941 года были убиты более 3 тысяч местных евреев, была организована израильским журналистом Шимоном Бриманом и немецким ученым Николасом Дрейером из Нюрнберга. Во время Холокоста в Золочеве от рук нацистов и украинских коллаборационистов погибли около 9 тысяч евреев. Место, где лежат жертвы погрома, до сих пор не ограждено, там нет ни памятника, ни памятного знака. А в экспозиции местного исторического музея вина за гибель евреев возлагается исключительно на немцев.