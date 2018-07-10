В израильском городе Кирьят-Арбе ортодоксы бойкотируют бассейн

Администраторы местного бассейна в израильском городе Кирьят-Арбе 10 июня обратились к местным властям по поводу нехватки средств, из-за которой плавательный комплекс может прекратить своё существование.

Дыра в бюджете составляет 300 тысяч шекелей и появилась она после того, как местные раввины призвали религиозных граждан бойкотировать бассейн и не продлевать абонементы на его посещение, сообщает проект "Еврейские новости".

Раввины стали выражать протест против решения администрации бассейна предоставлять часы для семейного посещения, в которые мужчины могут плавать вместе с женщинами.

Ещё в прошлом году представители светского сообщества Кирьят-Арбы обратились в БАГАЦ с просьбой разрешить местному бассейну предоставлять время для совместного плавания мужчин и женщин. После жаркой дискуссии, суд удовлетворил эту просьбу, но недовольными остались ультрарелигиозные граждане, которых в городе большинство (примерно две трети).