Главный приз кинофестиваля в Карловых Варах получила картина о геноциде евреев Одессы

Главный приз 53-го международного кинофестиваля в Карловых Варах завоевала картина румынского режиссера Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары».

Об этом на церемонии закрытия фестиваля объявил его президент Иржи Бартошка, пишет Jewish.ru.

«Я рад вручить "Хрустальный глобус" режиссеру Раду Жуде, фильм которого покорил здесь наши сердца», - сказал Бартошка.

Главная героиня картины - интеллектуалка Мариана (Иоана Якоб), задумавшая «реэнактмент» - концептуальную реконструкцию событий Второй мировой войны на главной площади Бухареста. Одним из самых болезненных и травматичных сюжетов этой истории стал геноцид еврейского населения из Одессы и сопредельных территорий, захваченных румынскими войсками.