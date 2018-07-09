На территории бывшего комплекса Великой синагоги в Вильнюсе проведут раскопки

На территории бывшего комплекса Великой синагоги в Вильнюсе 9-31 июля будут проходить археологические исследования.

Археологическое исследование Великой синагоги началось в 2011 году, сообщает проект "Еврейские новости" со ссылкой на Литовскую еврейскую общину.

За время раскопок были обнаружены фрагменты фундамента здания общественной бани, принадлежавшей еврейской общине, и места двух микв (ритуальные бассейны). Целью исследования является дальнейшее изучение остатков бани, уточнение периметра Великой синагоги и поиск северо-западной границы строения. Исследование проводится в научных целях.

Глава израильской археологической исследовательской группы доктор Джон Селигман объявил о раскопках Большой синагоги, а также в синагоге, известной на идише в Вильнюсе Шулох. Раскопки продолжаться с 9 июля.

"В 2016 году в архивах города Вильнюса мы нашли план здания, который составили в XIX веке для реконструкции бани. На нем видно, что сауна была расположена на двух основных этажах. Подробный анализ плана показал, что здание имеет два туалета, две разные комнаты и интересные помещения. Эти помещения содержали большие нагревательные печи, которые, на наш взгляд, соединены с бассейном «микве» с лестницы. Но все может быть проверено только путем рытья. Было решено раскопать эти места - две небольших области, в надежде, что этот план соответствует реальности и мы обнаружим две зоны ритуального омовения, принадлежавшие еврейским общинам", сообщил Джон Селигман.

Результаты археологических исследований будут публично представлены 19 июля и 26 июля.