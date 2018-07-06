Федерация Еврейских Общин Украины объявила конкурс детских работ о будущем мира
06:39, 06 июля 2018Иудаизм
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Каждый участник конкурса получит подарок / lbk.ru
Федерация Еврейских Общин Украины объявила о конкурсе детских работ о будущем нашего мира - о том, как он будет выглядеть с приходом Мошиаха и наступлением времени Геулы.
Детям предложено присылать свои произведения – рисунки, работы из пластилина и других материалов, а также стихи, сообщает сайт еврейской общины Днепра.
Работы следует присылать по адресу: 49080 г.Днепр, ул. Донецкое шоссе,11.
Каждый участник получит подарок, а лучшие работы будут опубликованы в изданиях ФЕОУ.
По всем вопросам предложено обращаться по телефону +38 056 790 8 770.
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