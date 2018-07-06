Федерация Еврейских Общин Украины объявила конкурс детских работ о будущем мира

Федерация Еврейских Общин Украины объявила о конкурсе детских работ о будущем нашего мира - о том, как он будет выглядеть с приходом Мошиаха и наступлением времени Геулы.

Детям предложено присылать свои произведения – рисунки, работы из пластилина и других материалов, а также стихи, сообщает сайт еврейской общины Днепра.

Работы следует присылать по адресу: 49080 г.Днепр, ул. Донецкое шоссе,11.

Каждый участник получит подарок, а лучшие работы будут опубликованы в изданиях ФЕОУ.

По всем вопросам предложено обращаться по телефону +38 056 790 8 770.