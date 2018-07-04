В Латвии проходят мероприятия памяти жертв Холокоста

Сегодня, в день памяти геноцида еврейского народа мероприятия пройдут по всей территории Латвии - в Даугавпилсе, Резекне, Екабпилсе, Елгаве, Вентспилсе и других городах.

Два главных памятных мероприятия пройдут в Риге, заявила исполнительный директора Совета еврейских общин Гита Умановска. Об этом пишет LSM.lv.

День 4 июля стал в Латвии официально отмечаемой траурной датой более четверти века назад. Верховный Совет уже объявившей о восстановлении независимости, но де-факто еще находившейся в составе СССР Латвии, принял соответствующий закон 3 октября 1990 года.

Этот день считается началом массового уничтожения евреев Латвии оккупировавшими республику нацистами и их местными пособниками. Именно 4 июля спецподразделения Третьего Рейха спровоцировали в Риге погромы, непосредственными исполнителями которых были местные пособники нацистов.