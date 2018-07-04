В Голландии полиция задержала подозреваемого в вандализме на еврейском кладбище

Голландская полиция заявила, что задержала человека, обвиняемого в нанесении свастики на стену старейшего еврейского кладбища столицы.

Инцидент произошел 30 июня в амстердамском районе Зеебург, сообщает "Лехаим" со ссылкой на телеканал AT5.

Полиция не стала раскрывать личность подозреваемого или его мотивы для того, чтобы нарисовать нацистский символ на внешней стене 300-летнего еврейского кладбища Зеебург.

По всей Европе лица, совершающие акты вандализма в отношении еврейских кладбищ и памятников, очень редко попадаются. В 2013 году кладбище Зеебург было вновь открыто после почти 70 лет забвения с помощью нескольких десятков представителей марокканской и еврейской молодежи, которые вызвались отремонтировать и очистить район. На кладбище были похоронены около 175 000 евреев. Вместе с другими волонтерами, присланными муниципалитетом Амстердама, молодые люди красили стены, покрытые граффити, косили заросшую траву и сорняки и помогали восстанавливать некоторые из дорожек, пересекающих кладбище, находящееся на востоке города.

В общей сложности реставрация обошлась примерно в 150 тысяч долларов, которые были собраны из еврейских и не еврейских источников, включая городские средства.