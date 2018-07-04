В Польше обнаружили здание, построенное из еврейских надгробий

Совместная израильско-польская команда добровольцев 1 июля собрала еврейские надгробия из фундамента разрушенного коровника.

Как сообщает "Лехаим", когда Моника Фрелиан и ее муж в июне ремонтировали свою собственность в маленькой деревне Клели Горни, расположенной поблизости Кельце, они сделали шокирующее открытие. Когда они разрушили коровник, они поняли, что фундамент сделан из надгробий, скорее всего, с соседнего еврейского кладбища в Стопнице.

«Сначала я ничего не увидела на камнях, потому что на них было много грязи, – сказала Моника. «Но, когда я их перевернула, у меня мурашки побежали по коже». Увидев на камнях надписи на иврите, Моника поняла, что ей нужно вернуть камни в их законное место упокоения. Она вспомнила, как в позапрошлом году видела по польскому телевидению программу о подобном инциденте, где было названо имя Джонни Дэниелса, основателя и исполнительного директора организации «Из глубин», которая работает над сохранением памяти о Холокосте и довоенной еврейской жизни в Европе.

Родители Моники купили здание в 1970-х годах, поэтому она не знала, как и когда камни были взяты с кладбища для использования в качестве строительного материала. После сбора надгробных камней команда добровольцев поехала в различные места бывших еврейских кладбищ в этом районе, чтобы посмотреть, есть ли подходящее место для них.

Престарелый местный житель указал, где было одно кладбище, но после окончания войны на его месте было построено здание. Затем группа добровольцев отправилась еще на 20 километров, чтобы доставить камни к восстановленному еврейскому кладбищу в Бузько Здруй, где они знали, что надгробия будут в надлежащей сохранности. Сотрудники кладбища были проинформированы и проведут исследование надгробий, чтобы узнать больше о том, когда, где и для кого они были сделаны.