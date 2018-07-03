Мэром Мехико впервые стала иудейка

Согласно результатам экзит-полов, Мехико впервые в истории избрал в качестве мэра еврейку, местного политика и ученого Клаудию Шейнбаум.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на timesofisrael.com, 56-летняя Шейнбаум сделала политическую карьеру, чтобы возглавить крупнейший город Северной Америки, хотя и не без противоречий. По данным опроса компании Mitofsky она выиграла выборы мэра крупнейшего города Северной Америки набрав между 47,5 и 55,5 % голосов. Она также первая женщина, когда-либо избранная на этот пост.

Ее победа – историческая победа на выборах в стране с глубоко укоренившимися проблемами гендерного неравенства и насилия в отношении женщин. Ранее женщина, Розариа Роблес, исполняла обязанности мэра столицы с 1999 по 2000 год, но Шейнбаум, которая имеет докторскую степень по физике, является первой женщиной, избранной на этот пост. Шинбаум до недавнего времени работал инженером-экологом в Национальном автономном университете Мексики. Она провела четыре года в аспирантуре в Калифорнии.

«То, что я выгляжу как тощий ученый, не означает, что я не собираюсь бороться с преступностью. Я буду», – сказала она.