В Германии начали строительство Кёльнского еврейского музея

В одном из крупнейших городов Германии началось строительство Кёльнского еврейского музея.

Краеугольный камень фундамента был заложен в археологическом квартале города, сообщает 2 июля Cедмица.RU.

Закладной камень изготовил мастер-каменотес Маркус Хайндль из известняка - материала, который употреблялся при ремонте Кёльнского собора в 19 веке.

Автором проекта выступил архитектор Петер Фюссених. Музей будет расположен на Кёльнской Ратхаусплац, где ранее находился еврейский квартал. В ходе церемонии закладки камня премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Армин Лашет отметил, что иудаизм является важной частью немецкой истории. В Кёльне присутствует культурное наследие многих народов, в частности еврейская синагога и другие уникальные объекты средневековой архитектуры.

Музей будет напоминать о еврейской жизни Кёльна, а также служить символом, который выступает против антисемитизма и расистских течений в обществе. На его строительство планируется потратить около 80 миллионов евро.

Музей должен открыться в 2021 году - в 1700-летнюю годовщину появления иудейской общины в Германии, которая обосновалась севернее Альп и была впервые упомянута в 321 году.

Власти Кёльна взяли на себя содержание здания и археологических памятников. Сегодня в районе ратуши находятся остатки средневекового еврейского квартала, среди которых археологические памятники европейского значения, датитуемые четвертым веком, почти сто квадратных метров дворца претории, дворец императорского наместника Рима, средневековый еврейский квартал и христианский квартал златокузнецов. Около 6000 квадратных метров подземного уровня будет оборудовано под археологическую выставку с остатками синагоги, пекарни, танцевального зала и госпиталя, обнаруженных во время раскопок. Кроме синагоги, посетители смогут увидеть древние медальоны, изделия из мрамора и слоновой кости, а также надписи на иврите. Археологи также нашли многочисленные грифельные доски с надписями, в том числе эпиграфическую надпись на идиш. все эти предметы позволят воссоздать многие аспекты еврейской жизни в средневековом Кёльне.