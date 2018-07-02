Дети из Израиля совершают путешествие по еврейским местам Украины

Ученицы старших классов школы «Бейт Ривка» (Израиль) на каникулах совершают путешествие по еврейским местам Украины.

Свою поездку они начали с Днепра, сообщает еврейская община города.

Об истории и сегодняшнем дне общины им рассказал Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий.

«Девочки в полном восхищении от нашего города, от его общины, им очень понравилась «Менора» и вид с ее крыши, многие даже не представляли себе, что такое вообще возможно», – рассказала Аяла Курцвайль, сопровождающая группу.

После Днепра девочки отправляются в большое путешествие – они посетят Гадяч, Нежин, Аннополь, Меджибож и Бердичев – города, связанные с именами великих еврейских мудрецов.