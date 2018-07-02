Дети из Израиля совершают путешествие по еврейским местам Украины

11:23, 02 июля 2018
Иудаизм
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Ученицы израильской школы начали путешествие по Украине / djc.com.ua

Свою поездку они начали с Днепра, сообщает еврейская община города. 

Об истории и сегодняшнем дне общины им рассказал Главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий.

«Девочки в полном восхищении от нашего города, от его общины, им очень понравилась «Менора» и вид с ее крыши, многие даже не представляли себе, что такое вообще возможно», – рассказала Аяла Курцвайль, сопровождающая группу.

После Днепра девочки отправляются в большое путешествие – они посетят Гадяч, Нежин, Аннополь, Меджибож и Бердичев – города, связанные с именами великих еврейских мудрецов.

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