Израильские дети путешествуют по еврейским местам Украины

Ученицы старших классов школы «Бейт Ривка» (Кфар Хабад, Израиль) на каникулах путешествуют по еврейским местам Украины.

Свою поездку они начали с еврейской общины Днепра как символа еврейского возрождения на постсоветском пространстве, сообщает сайт общины.

Школьницы были поражены масштабом еврейской жизни в Днепре и центром «Менора». Об истории и сегодняшнем дне общины им рассказал главный раввин Днепра и региона Шмуэль Каминецкий. «Девочки в восхищении от нашего города, от его общины, им очень понравилась «Менора» и вид с ее крыши. Многие даже не представляли себе, что такое вообще возможно», – рассказала Аяла Курцвайль, сопровождающая группу.

После Днепра дети отправятся в большое путешествие – они посетят Гадяч, Нежин, Аннополь, Меджибож и Бердичев – города, связанные с именами великих еврейских мудрецов. «Для девочек это были только уроки истории, рассказы о далекой стране, а теперь они смогут увидеть своими глазами, где происходило появление и становление хасидизма и посетить могилы великих цадиков, – отметила Аяла Курцвайль, – такие поездки очень важны для еврейского самосознания, но не менее важно, что посещая города с великим прошлым, они будут вспоминать Днепр – город, где еврейская жизнь имеет и замечательное настоящее и, я уверена, прекрасное будущее».