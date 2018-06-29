В США еврей отсудил у своего бывшего работодателя $1,25 миллиона за антисемитские оскорбления

Американский еврей Брэндон Джейкобс отсудил 1,25 миллиона долларов за антисемитские оскорбления со стороны своего бывшего работодателя.

Как сообщает проект "Еврейские новости", еврей, живущий в городе Уолл Тауншип, штат Нью-Джерси, ушел со своей работы в 2016 году по состоянию здоровья. За год до ухода из компании, он подал на неё в суд за постоянные антисемитские выпады в его сторону, которые, по его заявлению, случались почти каждый день.

Коллеги Брэндона постоянно шутили с ним, упоминая его еврейское происхождение. На своём столе он часто находил нацистские лозунги и символику, а как-то раз, сотрудники заявили, что татуировка с цифрами на руке ему бы подошла как нельзя кстати.

Джейкобс пожаловался, что в результате таких оскорблений он постоянно испытывал стресс, что нанесло значительный урон здоровью и привело к увольнению. После нескольких лет судебного разбирательства, муниципальные власти города присудили Брэндон Джейкобсу денежную компенсацию за нанесённый ущерб.