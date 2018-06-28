Во Франции раввины состязались в познаниях еврейского права

Впервые в Евросоюзе провели конкурс, участники которого состязались в своих познаниях еврейского права, в традиции называемого «Галаха».

Конкурс проводился среди раввинов и проходил в Париже, сообщает проект "Еврейские новости".

В состязании принимали участие 6 человек. Победителем стал тунисский гражданин раввин Иегошуа Барда, являющийся руководителем школы Michkan Avraham. Ему достался приз 7 тысяч долларов. Второе место досталось раввину Давид Коэну.

Галаха в еврейской традиции включает в себя свод законов, касающихся общественной, духовной и семейной жизни евреев, основанных на древних священных писаниях - Торе, Талмуде и других религиозных трактатах. Каждый отдельный закон Галахи называется галахот.