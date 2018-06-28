Сейм Польши смягчил ответственность за нарушение закона о Холокосте

Сейм Польши 27 июня провёл голосование и принял решение о смягчении ответственности за нарушение закона о Холокосте.

Таким образом, в противоречивый «Закон об Институте национальной памяти» внесены изменения, но при этом «антибандеровских статей» они не коснулись, сообщает проект «Еврейские новости».

Скандальный закон, касающийся института национальной памяти, приняли 1 марта. Он предусматривал уголовное наказание за обвинение поляков в содействии фашистской оккупации, а также за оправдание действий украинской повстанческой армии (УПА).

В процессе голосования, 388 польских депутатов поддержали поправку и только 25 выразили протест. Инициатором внесения поправок в закон выступил Премьер-министр Польши Матеуш Моравецький. Глава правительственной канцелярии Михал Дворчик сказал, что уголовная ответственность за обвинения польского народа никогда не была самоцелью, а являлась лишь способом доказать историческую правду.