В Израиле суд разрешил иудейке выйти замуж за чернокожего

Суд города Тель-Авив по семейным делам рассмотрел необычный иск, который израильтянин подал против своей сестры.

Суть искового ходатайства заключалась в том, чтобы признать женщину неспособной отвечать за свои действия, в связи с желанием ответчицы выйти замуж за чернокожего, сообщает проект "Еврейские новости".

Мужчина указал, что его сестра ранее уже проходила лечение в психиатрической лечебнице, мало ест, вызывающе одевается, наносит агрессивный макияж, тратит много денег и угрожает уехать за границу с целью выйти замуж за чернокожего.

Также в своем исковом заявлении брат выразил глубокую озабоченность тем, что «при поездке за рубеж его сестра может стать сексуальным объектом для темнокожих людей». Судья также выразил обеспокоенность поведением ответчицы, однако не выполнил исковые требования, мотивируя это политикой принятия мультикультурализма.

Также суд постановил возможность подачи повторного иска для назначения временного опекуна в случае ухудшения морального состояния женщины .