В Бостоне власти выделили на поддержание синагоги $500 тысяч

В Бостоне (США) находится еврейский культурный центр «Vilna Shul», базирующийся в синагоге, построенной более 100 лет назад.

Здание является популярным туристическим объектом и музеем исторического наследия американских евреев, сообщает проект "Еврейские новости".

Недавно городские власти приняли решение выделить на поддержание синагоги 500 тысяч долларов, которые адресуют администрации еврейского центра.

Представители еврейского сообщества решили использовать часть выделенных средств для того, чтобы обеспечить людям в возрасте, а также лицам с ограниченными возможностями посещение синагоги, которая является многоэтажным зданием.