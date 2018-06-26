Еврейская молодежная организация проведет молодежные мероприятия в трех городах
12:12, 26 июня 2018Иудаизм
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Еврейская молодежная организация проведет молодежные мероприятия / djc.com.ua
Организация «Шиурей Тора Любавич» или «STL: Еврейская молодежная организация» объявила, что к дате 12-13 тамуза (День Освобождения Шестого Любавического Ребе) подготовила серию молодежных мероприятий в формате «Farbrengen 2.0» с лозунгами «Выходи за грани», «Пошаговая инструкция к Свободе» и «Go Beyond!».
Об этом сообщает проект "Еврейские новости".
Мероприятия проходят в трех городах:
25 июня – в Киеве,
26 июня – в Днепре и Вене.
Место проведения в Днепре зал «На Троицкой», начало в 17.00. Частью мероприятия в Днепре станет посещение концерта группы «8th Day», популярной среди еврейской молодежи США, Европы и Израиля.
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