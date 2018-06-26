Еврейская молодежная организация проведет молодежные мероприятия в трех городах

Организация «Шиурей Тора Любавич» или «STL: Еврейская молодежная организация» объявила, что к дате 12-13 тамуза (День Освобождения Шестого Любавического Ребе) подготовила серию молодежных мероприятий в формате «Farbrengen 2.0» с лозунгами «Выходи за грани», «Пошаговая инструкция к Свободе» и «Go Beyond!».

Об этом сообщает проект "Еврейские новости".

Мероприятия проходят в трех городах:

25 июня – в Киеве,

26 июня – в Днепре и Вене.

Место проведения в Днепре зал «На Троицкой», начало в 17.00. Частью мероприятия в Днепре станет посещение концерта группы «8th Day», популярной среди еврейской молодежи США, Европы и Израиля.