Во Львове во время ремонта дороги, обнаружили, что она выложена из еврейских надгробий

Во Львове на ул. Ефремова во время ремонта дороги были обнаружены многочисленные еврейские надгробные плиты, которыми, вероятно, вымощена вся улица.

Как сообщает zik.ua, ремонт дороги начали 20 июня. После обнаружения еврейских надгробных плит работы прекратили. Заметно, что старая дорога состоит из нескольких слоев. Верхний уже сняли, а вот нижний – устлан этими надгробиями, которые, в большинстве, выложены надписью вниз. На тех, которые, вероятно, перевернули вверх рабочие, можно увидеть еврейские и польские надписи, символы, и время смерти (период Второй мировой войны). Многие из надгробий уже разбитые ремонтными работами.

Как известно, нацисты использовали такие каменные плиты для мощения улиц и площадей. То же делала советская власть. Сказать точно, какая власть сделала это на ул. Ефремова – сложно. Этим вопросом займутся специалисты.

Напомним, что это не первая подобная находка во Львове.