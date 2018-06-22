В июле во Львове состоится конференция-марафон, посвященная сохранению еврейского наследия в Украине
12:38, 22 июня 2018Иудаизм
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Во Львове пройдет конференция-марафон, посвященная сохранению еврейского наследия / vaadua.org
Во Львове с 1 по 3 июля пройдет трехдневная конференция-марафон “Memory Space”.
В программе мероприятия: круглые столы, дискуссии, презентации, воркшопы и экскурсии, сообщает ВААД.
Темы, которые будут подняты в рамках мероприятия:
- Практики сохранения мест еврейского наследия;
- Культурные механизмы сохранения еврейского наследия;
- Мир в эпоху Fake News & Fake Memory;
- Политика памяти: спекуляция фактами и замалчивание в Советском Союзе темы Холокоста тогда и сейчас;
Инициатором проекта выступила общественная организация Israeli Friends of Ukraine.
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