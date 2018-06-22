В июле во Львове состоится конференция-марафон, посвященная сохранению еврейского наследия в Украине

Во Львове с 1 по 3 июля пройдет трехдневная конференция-марафон “Memory Space”.

В программе мероприятия: круглые столы, дискуссии, презентации, воркшопы и экскурсии, сообщает ВААД.

Темы, которые будут подняты в рамках мероприятия:

- Практики сохранения мест еврейского наследия;

- Культурные механизмы сохранения еврейского наследия;

- Мир в эпоху Fake News & Fake Memory;

- Политика памяти: спекуляция фактами и замалчивание в Советском Союзе темы Холокоста тогда и сейчас;

Инициатором проекта выступила общественная организация Israeli Friends of Ukraine.