В Дрогобыче открыли после восстановления одну из крупнейших синагог в Восточной Европе

В воскресенье, 17 июня, в городе Дрогобыч состоялось торжественное открытие восстановленной хоральной синагоги, построенной в середине XIX века, на которое пришло значительное количество жителей города.

Дрогобычская хоральная синагога является одной из крупнейших в Восточной Европе, передает "ИА ZIK".

После Второй мировой войны в ней разместили склад тканей, затем склад соли, а впоследствии – мебельный магазин.

Синагога долгое время находилась в аварийном состоянии. В последние годы еврейская община смогла найти средства на ее восстановление.