В Дрогобыче открыли после восстановления одну из крупнейших синагог в Восточной Европе
20:19, 19 июня 2018Иудаизм
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Синагога долгое время находилась в аварийном состоянии / zik.ua
В воскресенье, 17 июня, в городе Дрогобыч состоялось торжественное открытие восстановленной хоральной синагоги, построенной в середине XIX века, на которое пришло значительное количество жителей города.
Дрогобычская хоральная синагога является одной из крупнейших в Восточной Европе, передает "ИА ZIK".
После Второй мировой войны в ней разместили склад тканей, затем склад соли, а впоследствии – мебельный магазин.
Синагога долгое время находилась в аварийном состоянии. В последние годы еврейская община смогла найти средства на ее восстановление.
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