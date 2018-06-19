Мэр Рио-де-Жанейро спел на концерте, кассовые сборы которого будут направлены на строительство мемориала Холокоста

Тысячи людей заплатили, чтобы посмотреть, как мэр Рио-де-Жанейро поет на концерте, где все сборы за билеты были полностью пожертвованы на строительство мемориала Холокоста в Бразилии.

Как сообщает "Лехаим", около 4000 человек слушали несколько религиозных песен, исполненных Марсело Кривелла, который является горячим евангелиьским христианином и давним другом местной еврейской общины. В прошлом году он заложил краеугольный камень для мемориала.

Политик объявил о пожертвовании принадлежащего властям участка земли, чтобы построить мемориал. По сообщениям СМИ, Кривелла посетил Израиль 40 раз.

«Было очень трогательно видеть, как мэр поет «Я – Израиль», когда вся аудитория встает, окружая израильские флаги, которыми размахивают несколько молодых людей на сцене. Это был уникальный момент в память о Холокосте и славе еврейского государства», – сказал JTA почетный консул Израиля Осиас Вурман.

В Рио-де-Жанейро, втором по величине городе Бразилии, проживает около 35 тысяч евреев.