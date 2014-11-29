Память лидера религиозного еврейства Советского Союза увековечат в фильме

Память лидера религиозного еврейства Советского Союза раввина Медалье, расстрелянного в 1938 году, должна быть увековечена в фильмах, мемориальных досках и названиях улиц, заявил РИА Новости куратор проходящей в московском Еврейском музее выставки "Раввинская династия" Илья Васильев.

История этой семьи охватывает 200 лет российского еврейства, ее члены были активными участниками всех драматических событий: бесправной жизни в черте оседлости, погромов, эмиграции, революции, гонений на религию, катастрофы европейского еврейства во времена Холокоста.

"Мы хотим сделать в следующем году большой документальный фильм, посвященный семье Медалье", - сообщил куратор выставки.

Основатель династии Медалье Шмер-Лейб (1872 – 1938) был раввином в разных городах России и Белоруссии, в том числе главным раввином московской Хоральной синагоги, проводил кампании в защиту хедеров, против изъятия ценностей из синагог. В январе 1938 года раввина арестовали, 26 апреля 1938 года он был расстрелян.

Выставка "Раввинская династия" продлится в Еврейском музее по 11 января 2015 года.