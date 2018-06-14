Во Франции и Голландии вандалы повредили мемориалы жертвам Холокоста

Мемориалы жертвам Холокоста во Франции и Голландии подверглись вандализму, признанному антисемитским.

Как сообщает "Лехаим", в Париже вандалы сбили памятную мемориальную доску, которую официальные лица Министерства образования поставили в публичной начальной школе Ave Maria. Мемориальная доска напоминала о еврейских детях, которые были депортированы оттуда и убиты во время Холокоста.

Других повреждений на фасаде здания не было, что вызвало подозрение в антисемитских мотивах инцидента. Школа Ave Maria расположена в историческом еврейском квартале города Марэ. Глава квартала, Ариэль Вейль, еврей, назвал инцидент «позорным».

В Нидерландах 10 июня неизвестные лица нарисовали свастики и другие крайне правые символы на памятнике жертвам Холокоста в муниципалитете Мидден-Гронинген, примерно в 100 милях от Амстердама. Работники городских служб быстро счистили черную краску, а полиция начала расследование этого инцидента, сообщает радиостанция RTV Noord.