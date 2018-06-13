На Волыни в строительном мусоре нашли еврейские надгробия XVIII-XIX веков

Во Владимире-Волынском между селами Селец и Черчичи найдены мацевы (еврейские надгробия).

Об этом сообщает "Владимир Медиа" со ссылкой на страницу в Фейсбук краеведа и автора книги "Владимир еврейский" Владимира Музыченко.

Как мацевы попали туда – неизвестно.

"Они были кем-то вывезены и сложены в поле. Очевидно, должны были использоваться в хозяйственных нуждах, и скорее всего частично таки использовались, о чем свидетельствует наличие остатков бетона на одной из них. Кто-то вывез их вместе со строительным мусором. Возможно со временем подумал, что пользоваться такими вещами грех, а сообщить постеснялся, или побоялся. Поэтому просто оставил их в поле. Теперь они вернулись на место хранения.

В дальнейшем нужно будет прочитать надписи на них. Предварительно установлено датировки мацев – 1861-1939 гг. Помог в расшифровке дат в эпитафиях мой товарищ, член еврейской общины Максим Серебряный [...]. Надеюсь, люди и дальше будут инофрмировать о подобных находках. Для нас это очень важно", – говорит краевед.