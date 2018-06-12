Принц Уильям впервые посетит Израиль и Яд Вашем с главным раввином

Принц Уильям посетит Яд Вашем и Центр мира Переса в рамках его визита в Израиль, а также встретится с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

Об этом сообщает "Лехаим" со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца. Герцог Кембридж прибудет вечером 25 июня, посетив Иорданию.

Его первой встречей, утром 26 июня, станет посещение Яд Вашем – официального мемориала Израиля еврейским жертвам Холокоста. В сопровождении главного раввина Эфраима Мирвиса принц прослушает короткую экскурсию по музею и встретится с пережившими Холокост, и участниками Киндертранспорта. Он также возложит венок в Зале памяти Яд Вашем.