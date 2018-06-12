В Кишиневе откроют музей истории евреев Молдавии

Представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом раввин Эндрю Бейкер и Министр образования Молдовы Моника Бабук провели совместную пресс-конференцию.

В ходе встречи с журналистами обсуждалось открытие музея истории евреев Молдавии в помещении библиотеки им. Ицика Мангера в Кишинёве, сообщает проект "Еврейские новости".

В музее планируют собрать экспозицию, демонстрирующую вклад молдавских еврейских общин в историю и развитие общества страны в разные временные периоды. Особое внимание в новом культурном учреждении уделят сохранению памяти о Холокосте. Учениками школ Молдовы будут преподавать дополнительный курс по изучению Холокоста, методическую подготовку к которому провели для 200 учителей-историков.

Эндрю Бейкер подчеркнул что во многих крупных городах мира и столицах ведущих государств уже созданы культурные учреждения и музеи истории евреев.