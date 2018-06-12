В еврейской школе Днепра возобновили традицию отмечать бар/бат мицвы

В еврейской школе Днепра «Ор Авнер Хабад Любавич» имени Леви-Ицхака Шнеерсона возобновили традицию отмечать большим праздником в конце учебного года бар/бат мицвы детей.

Как сообщается на сайте еврейской общины Днепра, в этом году коллективная бар/бат мицва была тематическая и базировалась на известном постулате еврейской философии, основном на изречении Торы – «Человек, словно дерево полевое».

Ученики 6-7 классов рассказали, что влияет на дерево и как это связано с человеком; подготовили сценку о том, что важны поступки, а не слова или мысли; видео о том, какие заповеди они начинают соблюдать и почему они важны, а также что теперь они являются полноценной частичкой еврейского народа, и от их поступков зависит история и приход Машиаха.

В финале каждый участник праздника получил свой подарок, который связан с исполнением заповедей: девочки – подсвечники для шаббатних свечей, а мальчики кипу – с ручной вышивкой первой буквы их имени.

Также на церемонии было вручение награды «Волонтер года», так как дети являются активными волонтерами – помогают учителям, организуют молитвы, участвуют в проведении праздников.