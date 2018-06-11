Правительства США и Австрии восстанавливают могилу известного в XVIII веке ученого-раввина

Комиссия правительства США по сохранению наследия Америки за рубежом совместно с австрийским правительством и еврейской общиной 10 июня отметила восстановление могилы рабби Меира Айзенштадта, ведущего ученого 18 века.

Церемония состоялась в тот день, когда австрийский канцлер Себастьян Курз совершил поездку по Иерусалиму в рамках трехдневного визита в Израиль, сообщает "Лехаим".

Также известный как Паним Мейрот, по книге респонсов, которую он написал, Айзенштадт умер 300 лет назад, 27-го сивана, который в этом году попадает на 10 июня.

До самой своей смерти он служил главным раввином австрийского города Айзенштадт. Одним из его потомков является Стюарт Айзенштадт, бывший посол США в Европейском Союзе и заместитель секретаря казначейства.

«Мы здесь, потому что наш долг- признать, отметить и сохранить наше еврейское наследие», – сказал на церемонии председатель комиссии Пауль Пакер. «Работа, которой мы отдаем должное сегодня – восстановление надгробия рабби Меира, отражает нашу общую приверженность этому долгу».

В церемонии приняли участие руководители австрийской еврейской общины, государственный секретарь Федерального министерства внутренних дел Каролина Эдстадлер, а также другие австрийские высокопоставленные лица и парламентарии.