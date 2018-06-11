Канцлер Австрии посетил Стену плача и мемориальный комплекс Холокоста «Яд ва-Шем»

Канцлер Австрии Себастьян Курц посетил с официальным визитом Израиль, в ходе которого он побывал в мемориальном комплексе Холокоста «Яд ва-Шем» и подписал соглашение о предоставлении сотрудникам музея доступа к архивам концлагеря Маутхаузен и к государственному архиву республики Австрия.

Как сообщает проект "Еврейские новости", также неофициально канцлер Австрии посетил Стену Плача и другие святые места в Иерусалиме, а также памятники, связанные с историей его страны. Этим действием он нарушил общепринятое табу Евросоюза, представители которого считают Стену Плача оккупированной территорией и не совершают туда поездки.

Первым нарушил «европейское табу» президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, после чего к Стене Плача стали ездить и другие политики из США.

Также Курц заявил о намерении Австрии выделить средства на развитие мемориального комплекса «Яд ва-Шем».

"Как канцлер Австрии я должен заявить, что Австрия и австрийцы несут бремя вины за преступления, совершенные в период Холокоста. Мы, австрийцы, несем ответственность за нашу историю. Это наш долг и обязанность – убедиться, что Холокост больше не повторится, и что мое и последующие поколения никогда не забудут те кошмарные времена", - сказал Себастьян Курц.

Договор о сотрудничестве с мемориальным музеем Холокоста в Израиле подписал министр просвещения Австрии Хайнц Фассман, прибывший вместе с канцлером.