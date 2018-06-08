В Швеции прекратила работу еврейская организация из-за угроз неонацистов
15:08, 08 июня 2018Иудаизм
72 0
Евреи Швеции были вынуждены закрыть свою организацию / islam-today.ru
Еврейская организация, действовавшая на севере Швеции, была вынуждена прекратить работу из-за постоянных угроз со стороны неонацистов.
Как сообщает Islam-today, антисемитские листовки начали появляться в регионе еще в прошлом году, а члены организации начали получать личные угрозы.
Сообщается, что поступают они со стороны членов неонацистского движения, которое, как отмечают шведские власти, в последние годы начало набирать популярность на севере страны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter