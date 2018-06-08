На месте, где 75 лет назад была Великая синагога Вильнюса, еврейская община повела концерт

Во дворе, где 75 лет назад стояла Великая синагога Вильнюса, описанная на идише, иврите и латинском языках как композиция необыкновенной красоты, 6 июня, провел концерт популярный польский ансамбль Vocal Varshe.

Как сообщает проект "Еврейские новости", мероприятие было организовано Польским культурным институтом в Вильнюсе и еврейской общиной Литвы. Исполнительный директор Литовской еврейской общины Ренальдас Вайшбрас начал это мероприятие словами великого еврейского поэта Моше Кульбака из поэзии «Вильнюс».

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, приветствуя всех участников концерта, сказал, что место, выбранное для концерта, было напоминанием всем жителям Вильнюса, литовцам и полякам, о Холокосте. Великая синагога должна оставаться в памяти не только евреев, но и всех жителей Вильнюса.

Председатель литовской еврейской общины Фаина Куклянски поблагодарила всех, кто пришел слушать музыку, а также выразила признательность мэру Вильнюса за возможность организовать концерт в том самом месте, где жив еврейский дух.