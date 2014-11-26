«Свобода» предложила сажать в тюрьму за отрицание Холокоста

Народные депутаты, члены ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко и Александр Мирный зарегистрировали в Верховной Раде Украины законопроект №5202, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание Холокоста и Голодомора.

Об этом Мирошниченко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook «Как главный "антисемит" по версии центра Симона Визенталя вместе с Александром Мирным зарегистрировал законопроект 5202, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание... Холокоста. А заодно этим законопроектом предлагаем ограничивать свободу от полугода до трех каждому, кто отрицает Голодомор как геноцид украинского народа. Госслужащим за такие же преступления предлагаем паять по пять лет», - заявил Мирошниченко.

Мирошниченко также отметил, что отсутствие фракции ВО "Свобода" в новом парламенте не помешает ей поднимать насущные вопросы на законодательном уровне. Текст законопроекта уже обнародован на сайте Верховной Рады.

jewishnews.com.ua