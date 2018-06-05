В Британии могут закрыть ортодоксальные еврейские школы из-за отказа преподавать теорию однополых браков

Британское Управление по стандартам в сфере образования, детских услуг и школ (Ofsted) потребовало от религиозных еврейских образовательных учреждений страны ввести в программу обучения теорию однополых браков и нестандартной сексуальной ориентации.

В случае невыполнения этого требования, организация грозится закрыть религиозные ортодоксальные еврейские школы, сообщает проект "Еврейские новости".

Пропаганда гомосексуализма, узаконенная в Европе, полностью противоречит философии Торы и еврейскому мировоззрению. Глава образовательных учреждений общины бельских хасидов раввин Аарон Кляйн утверждает, что подобный ультиматум со стороны управления образования Великобритании, равноценен официальному выселению ортодоксальных евреев из Объединённого Королевства.

"Если мы не будем выступать, и проект не будет изменен с учетом удовлетворения наших потребностей, тогда ортодоксальных евреев не будет будущего в современной Британии. Этот документ [требования Ofsted] выступает в качестве уведомления о выселении для нашего сообщества.

Школа, которая не обучает программе, включающей совершенно чуждые иудаизму или атеистические ценности, может быть закрыта.

Предлагаемые стандарты, которые выдают за инструмент, способствующий терпимости и уважению к некоторым элементам общества, являются полностью неприемлемыми и неуважительными к нашему сообществу и нашим религиозным принципам", - сказал раввин, призывая своих единомышленников выступить против директив Управления.

К требованию Ofsted присоединились представители антирелигиозной организации «Гуманисты Великобритании», которые направили в Управление жалобы на то, что религиозные школы исключили из своих учебных программ информацию про гомосексуализм и аборты.