В Рио-де-Жанейро полиция изъяла у преступников священный еврейский свиток

Еврейский ритуальный предмет, который первоначально считался свитком Торы, был изъят у преступников во время полицейского рейда в трущобах Рио.

Как сообщает "Лехаим" со ссылкой на "Extra", представители еврейской общины 28 мая были вызваны в полицию, чтобы определить, что из себя представляет предмет, который был определен как сефер хафтара, или свиток из книг Пророков, которые читаются в Шабат после чтения Торы. Он был найден 25 мая в бункере наркоторговца в фавеле Парада-де-Лукас посреди тайника с боеприпасами.

«Это не Тора. Мы нашли подпись раввина Давида Басри, великого Сефардского духовного лидера общины «Сукат Давид» в Иерусалиме. Обычно этот вид свитков дарили в качестве подарка крупным общинным донорам», – сказал раввин Менди Абутбуль из синагоги имени Эдмонда Дж. Сафра в Ипанеме.

Богато украшенный свиток был найден среди около 1000 снарядов – в том числе 350 мощных 30-го калибра – в подвале, скрытом под тайным проходом между двумя лачугами, который был обнаружен, когда около 20 полицейских совершили рейд на трущобы в бронированном танке.

«Принимая во внимание религиозное содержание предмета, изъятого во время рейда, он будет отправлен специалистам для описательного уголовного расследования с должным вниманием, которое заслуживает священная книга, а затем он будет возвращен еврейской общине для сохранения», – сказала Рейчел Глатт, юридический представитель Еврейской федерации Рио.

В Рио проживает около 30 тысяч евреев, которые сталкиваются с одним из самых высоких в мире уровней насилия в городах, находясь под постоянным риском смерти из-за шальных пуль преступников и полиции.