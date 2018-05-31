В Израиле ультраортодоксам разрешили молиться в тюрьмах в традиционной одежде

Главный раввин сефардов Израиля Ицхак Йосеф отправил в управление израильских тюрем запрос о разрешении ультраортодоксам харедим проводить свои молитвы в личной традиционной одежде.

Как сообщает проект "Еврейские новости", представители тюремной службы дали своё согласие и теперь по пятницам и субботам евреям харедим будет разрешено молиться в своих костюмах и шляпах. В остальные дни недели одежду ультраортодоксов будут оставлять в синагоге. Позднее тюрьмы планируют приобрести специальную одежду для заключённых харедим.

*Харедим - это ультраортодоксальное сообщество среди евреев, которые особенно строго придерживаются законов Торы. Само название этого религиозного направления происходит от слова «харад», которое в переводе с иврита означает «бояться», «остерегаться». Существует понятие «а-харедим аль дваро», дословно означающее «остерегающиеся (нарушить) слово Его (т.е. Бога)».

Сефарды - это субэтническая группа евреев, образовавшаяся на Пиренейском полуострове, дальнейшее расселение её представителей началось во времена римского императора Адриана.