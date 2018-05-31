Во Львове Президент Германии посетил место разрушенной синагоги

В рамках поездки в Украину Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомился с историческими достопримечательностями Львова.

Франк-Вальтер Штайнмайер посетил место разрушенной синагоги во Львове и пообщался с представителями еврейской общины, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Также Президент осмотрел реставрационные проекты, реализованные при поддержке немецкого агентства развития (GIZ). Это, в частности, средняя школа № 62, дома на Площади Рынок, и тому подобное.