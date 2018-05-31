Во Львове Президент Германии посетил место разрушенной синагоги
11:50, 31 мая 2018Иудаизм
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Президент Германии ознакомился с историческими достопримечательностями Львовщины / loda.gov.ua
В рамках поездки в Украину Федеральный Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер ознакомился с историческими достопримечательностями Львова.
Франк-Вальтер Штайнмайер посетил место разрушенной синагоги во Львове и пообщался с представителями еврейской общины, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.
Также Президент осмотрел реставрационные проекты, реализованные при поддержке немецкого агентства развития (GIZ). Это, в частности, средняя школа № 62, дома на Площади Рынок, и тому подобное.
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