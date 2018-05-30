Раввинский суд Израиля отказался признавать образование и лицензии раввинов из США

Раввинский суд Израиля отказался признавать образование и лицензии 160 раввинов из Соединённых Штатов.

Большинство из них учились в нью-йоркской йешиве (университете) «Ховевей Тора» и являются членами Международной ассоциации современных ортодоксальных раввинов, сообщает проект "Еврейские новости".

Издание "The Jerusalem Post" опубликовало служебную записку израильского ортодоксального раввина Ашера Айрентрау, которую он направил в раввинский суд. В записке говорится о проведении обряда бракосочетания по ортодоксальному обычаю в городе Портленд (штат Мэн) между евреем из США и женщиной-еврейкой, репатриировавшейся в Израиль.

Обряд провёл раввин Акива Герцфельд из синагоги «Шаарей тфила». По мнению раввина Ашера Айрентрау, этот брак не может быть признан действительным из-за того, что Акива Герцфельд является членом Ассоциации ортодоксов.

Ещё в 2015 году окружной суд Иерусалима вверил в обязанность Главному раввинату установить правила и критерии, по которым должны признаваться лицензии раввинов из диаспоры. Как выяснилось, по этому вопросу комиссия собиралась только один раз и никаких конкретных решений не приняла.

Если ситуация не изменится, то израильские представители ортодоксального сообщества будут испытывать растущее отчуждение к своим коллегам из диаспоры.