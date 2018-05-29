В понедельник, 28 мая, в Киеве состоялась благотворительная ярмарка «Шалом, Израиль!».

На мероприятии гости смогли познакомиться с особенностями жизни в современном Израиле и принять участие в различных познавательных и развлекательных мероприятиях, сообщает проект "Еврейские новости".

Для гостей ярмарки также были организованы консультации по ряду вопросов, связанных с репатриацией, открытием бизнеса, здравоохранением, образованием и возможностью трудоустройства в Израиле. Обо всём этом можно было узнать у представителей соответствующих ведомств, присутствующих на ярмарке.

На мероприятии также были организованы лекции, беседы и встречи, проводился концерт лауреата конкурса “Голос країни”. Дети принимали участие в отдельной развлекательной программе, также все гости могли познакомиться с шедеврами еврейской кухни.