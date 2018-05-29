В США свастикой разрисовали могилы евреев

Свастики были нанесены на 150-200 надгробий на кладбище на юго-западе штата Иллинойс.

Вандализм на кладбище Сансет-Хилл в Глен-Карбоне, штат Иллинойс, был обнаружен утром 26 мая, сообщает "Лехаим" со ссылкой на CBS News.

Согласно сообщениям, свастики также были нанесены на дома и гаражные ворота соседнего квартала. 34-летний мужчина был арестован как подозреваемый. Кладбище внеконфессионально и нет общего знаменателя для надгробий, которые были осквернены свастикой. На кладбище похоронено более 1300 ветеранов, чиновники приступили к очистке надгробий перед Днем памяти 28 мая, когда планируется публичная мемориальная церемония.

Глен-Карбон расположен в 15 милях к северо-востоку от Сент-Луиса, штат Миссури. Более 100 надгробий были разрушены на еврейском кладбище Хесед Шел Эмех в Сент-Луисе в феврале 2017 года. Подозреваемый в этом был арестован в прошлом месяце. Ему было предъявлено обвинение в организованном вандализме. Но ему не было предъявлено обвинение в предвзятости или преступлении на почве ненависти. Атака произошла, когда еврейские общинные центры и другие еврейские учреждения по всей стране получили десятки угроз взорвать бомбу.

Два активиста-мусульманина Линда Сарсур и Тарек Эль-Мессиди начали кампанию по сбору средств, чтобы привлечь 20 тысяч долларов на ремонт, что в конечном итоге привлекло более 162 тысяч долларов.