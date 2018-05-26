Ватикан готовится канонизировать врага евреев - польского кардинала Августа Хлонда

Папа Римский Франциск одобрил указ о канонизации польского кардинала времен Второй мировой войны Августа Хлонда, который был крайне враждебен к евреям.

Решение о канонизации было принято после проведения исследования исторического наследия Хлонда и оценки его теологической роли, сообщает JewishNews.

Еврейский комитет (AJC) проявил беспокойство и направил послание Ватикану с критикой решения о канонизации кардинала.

В этом письме глава отдела религии AJC Раввин Дэвид Розен приводит строки из письма Хлонда, в которых он рекомендует полякам игнорировать еврейское сообщество и воздерживаться от "вредного морального влияния евреев".

"Евреи борются против католической церкви, сохраняя свободное мышление и являясь авангардом безбожия, большевизма и подрывной деятельности", - сказано в документе, говорящем о неподдельном антисемитском характере католической церкви того времени.

4 июля 1946 года в здании Еврейского комитета в Кельце поляки устроили погром, во время которого погибло 42 человека и еще 40 были ранены. После этого события кардиналом была проведена пресс-конференция, но он не осудил поляков и не призвал их к миру с евреями. Также он называл евреев пособниками коммунизма и считал, что они сами виноваты в трагедии.

С 1926 по 1948 годы Август Хлонд занимал пост примаса Польши (титул архиепископа Гнезненского, имеющий почетное верховенство, введенный решением Констанцского собора в 1417 году), и по сей день пользуется большим уважением среди поляков.