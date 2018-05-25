В Иерусалиме на Храмовой горе обнаружили пять редких еврейских монет

Пять редких монет были обнаружены в рамках проекта по просеиванию земли, извлеченной из Храмовой горы. Мельчайшие серебряные монеты - три в первозданном состоянии и две изношенные - были украшены словом «Йехуд» и являются одними из первых, отчеканенных евреями.

На монетах были написаны буквы «YHD» или Йехуд, арамейское название провинции Иудея Первой Персидской империи. Они датируются концом 4-го века до нашей эры. По словам Захи Двиры, которая совместно руководит проектом вместе с доктором Габриелем Баркей, «на протяжении 150 лет археологических раскопок по всем местам древнего Иерусалима были найдены только пять таких монет. Теперь мы нашли три целые монеты, вместе с двумя поврежденными, по-видимому, из той же серии, и предполагаем, что мы найдем больше в будущем».

Тот факт, что пять таких монет были найдены на Храмовой горе, говорит нам, сказала Двира, об «административной жизни, происходившей в Храме и на горе». Монеты, добавила она, возможно, даже отчеканили на самой Храмовой горе, поскольку «все руководящие учреждения находились рядом с Храмовой горой, из которой они черпали вдохновение для своей деятельности». Пилигримы, объяснила Двира, приносили первые плоды урожая в храм, начиная со времени еврейского праздника Шавуот, и также приносили десятины, пожертвования, и другие дары. Библейские стихи говорят, что тогда они могли быть обменены на серебро или монеты. «Это может быть причиной того, что, когда монеты начали использоваться в Иудее, серебро было самым часто используемым металлом», – сказала она.

Первые еврейские монеты

Были и другие причины для относительного разнообразия монет, обнаруженных на Храмовой горе, сказала Двира, а именно тот факт, что Храмовая Гора была также коммерческим и административным центром в первые дни второго храма -одновременно с чеканкой монет провинции «Йехуд». «Это были первые монеты, когда-либо отчеканенные евреями», – показала археолог. «Они демонстрируют возвращение людей на свою землю после вавилонского изгнания и их способность поддерживать дипломатические связи с правящей империей - тогда Персией - подобно нашим отношениям с Соединенными Штатами сегодня». «Иронично, что в то время, когда иранцы открыто говорят об уничтожении Израиля, обнаруживаются монеты того периода, когда персидский режим был благоприятен для евреев и позволил им с достоинством жить в Израиле», – добавила она.

В то время как редкие монеты были сделаны из драгоценного металла серебра, они были очень маленькими по размеру – диаметром всего семь миллиметров. Дизайн монеты имел поразительное сходство с самой распространенной валютой древнего мира – афинским оболом – и не случайно, так как еврейские чеканщики копировали его вплоть до символа совы-нечистого животного в иудаизме, который был синонимом греческого города-государства. Тем не менее, иерусалимцы изменили надпись на монете, с греческой надписи ΑΘΕ, символизирующей Афины, к буквам YHD на древнееврейском языке, представляющую «Мединат Йехуд», или автономную провинцию. «В то время Иерусалим был столицей «Мединат Йехуд»», – объяснила Двира.

«Эти редкие монеты отражают начало перехода в регионе от торговли с использованием товаров и драгоценных металлов, таких как золото и серебро, к торговле с использованием контролируемой правительством чеканной монеты». «В отличие от сегодняшнего дня коммерческая ценность древних монет была равна массе металла, используемого в их чеканке. Однако, подобно современному рынку, надпись на монете свидетельствовала о том, что она была чеканена под государственным надзором», – пояснила она. В качестве отступления Двира отметила, что новый израильский шекель, отчеканенный Банком Израиля, который служит основной единицей в денежной системе страны, несет три буквы YHD, точно так же, как они появляются на недавно открытых монетах.

Проект фильтрации земли с Храмовой горы начался в 1999 году, когда Исламское движение осуществляло инфраструктурные работы на площадке без разрешения или координации археологов. В рамках этих работ Вакуф – Исламский фонд, управляющий зданиями на Храмовой горе и вокруг нее, – провел раскопки и выкопал сотни тонн земли, сброшенной в близлежащий поток Кидрон.

Археологи из Израиля и всего мира были потрясены этими действиями, а некоторые даже утверждали, что это было мотивировано повесткой дня, чтобы затуманить любые археологические данные, связывающие еврейский народ с оспариваемой территорией. Затем Баркей и Двира начали проект фильтрации в 2004 году в национальном парке Эмек Цурим. Они позвали добровольцев из Израиля и из-за рубежа, чтобы помочь в кропотливой, тщательной фильтрации, и их проект привел к открытиям редких предметов, включая печать Первого Храма, принадлежащую священнику, которая служила доказательством существования Храма, факт, который был оспорен некоторыми археологами.

Проект фильтрации был осуществлен под академической эгидой Института археологии университета Бар-Илан и финансируется благотворительными фондами и частными донорами. Государственное финансирование проекта по фильтрации было приостановлено в апреле 2017 года. Хотя премьер-министр Беньямин Нетаньяху выразил свою готовность помочь найти альтернативный источник финансирования, ничего не было сделано. Таким образом, Двира и Баркей решили изменить курс, начав экспериментальный проект, когда «вместо того, чтобы вести копателей к Храмовой горе, Храмовая гора придет к копателям».

На прошлой неделе колонна грузовиков привезла землю с Храмовой горы в среднюю школу «Йешурун» в Петах-Тикве, рядом с фильтрационными станциями и водопроводом. Школьники и преподаватели просеяли ее в течение двух часов, а затем посмотрели образовательную презентацию об истории и археологии этого места. Результаты усилий школы будут рассмотрены позднее. «Так как это просеивание, а не фактическая работа по раскопкам, – сказала Двира, – можно привлечь большие группы людей, чтобы сохранить археологические находки, глубоко погруженные в пласты грязи». «После проведения мероприятий по просеиванию в национальном парке Эмек-Цурим в прошлом, теперь это стало чем-то вроде мобильной деятельности, планируется тур по всей стране и работа с различными аудиториями, в том числе школами, государственными учреждениями и общинами всех видов», – заключила она.

"Лехаим".