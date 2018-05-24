Украинский еврейский комитет говорит Facebook о блокировании аккаунтов антисемитов

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский ранее сообщал о том, что комитет начинает составлять список антисемитов и ксенофобов.

Как сообщает "Журналист", этот документ будет распространяться по международным организациям, посольствам и координироваться с международными еврейскими, правозащитными организациями, а также Государством Израиль для принятия мер в отношении таких лиц. Кроме того, Украинский еврейский комитет начинает переговоры с администрацией Facebook о блокировании аккаунтов пользователей, которые занимаются распространением ненависти и антисемитизма.

«Мы говорили, что будем составлять список антисемитов и ксенофобов. Для того, чтобы этот список был эффективным, чтобы последовали какие-то меры или санкции против людей, которые занимаются распространением ненависти и антисемитизма, мы начинаем переговоры с администрацией Facebook о том, чтобы блокировать аккаунты таких людей. Например, аккаунт общественного деятеля, который антисемит, будет заблокирован. Он никогда больше не сможет его восстановить. Для публичного человека это будет проблемой, потому что Facebook уже стал мощным средством коммуникации.

Такой человек сможет открыть другой аккаунт, но под другим именем. Сейчас мы будем начинать переговоры с Facebook. Мы будем работать над списком таких людей в Украине на протяжении года, и, к сожалению, он может быть обширным», - подчеркнул Долинский.

Как объяснил директор Украинского еврейского комитета, в отличие от Германии, где такие вопросы решают на государственном уровне, в Украине пока нет соответствующей законодательной базы, которая бы могла помочь в борьбе с ксенофобией и антисемитизмом, в частности и в интернете.

«В Германии занялись этим вопросом на уровне государства. Там приняли закон о нераспространении языка ненависти, в том числе в интернете и Facebook. В связи с этим законом в Германии даже создали специальное подразделение, которое занимается, например, блокированием соответствующих аккаунтов, удалением всяких постов, которые нарушают закон. В Украине такого нет, а традиционные способы борьбы, например, жалобы, мало эффективны. Поэтому мы хотим установить такой механизм прямой связи между Украинским еврейским комитетом и администрацией Facebook для большей эффективности противодействия распространению антисемитизма и ненависти в интернете», - рассказал Эдуард Долинский.