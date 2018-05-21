Завтра в Черновцах состоится прощание с главным раввином Черновицкого региона Ноахом Кофманским

В Черновцах 20 мая скончался главный раввин Черновицкого региона Ноах Кофманский.

Прощание с раввином состоится во вторник, 22 мая, с 10 до 12 часов в Еврейском доме на Театральной площади, 5. Об этом сообщает «Молодой буковинец».

Ноах Кофманский родился 13 сентября 1946 года в Черновцах в глубоко религиозной семье. Его дедушка был раввином. Получил светское образование в университетах Москвы и Черновцов.

Работал на крупных предприятиях г. Черновцы. В конце 70-х годов выехал в Израиль и получил образование в религиозных центрах.

С 1995 года возглавляет иудейскую религиозную общину, главный раввин Черновицкого региона.

Вел занятия на факультете теологии при Национальном университете, в воскресной школе при синагоге, занимался благотворительностью, сотрудничал с Хесед и международными еврейскими благотворительными организациями.