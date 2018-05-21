Руководители еврейских общин и организаций призвали правоохранительные органы наказать виновных в антисемитских преступлениях
Руководители еврейских общин и организаций призвали правоохранительные органы найти и наказать виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста.
Об этом на свой странице в Фейсбук написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он опубликовал полный текст заключительного документа совещания руководителей еврейских организаций и общин Украины на русском и английском языках.
Участники совещания выразили «глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов».
Они призвали «правоохранительные органы, включая полицию, СБУ, органы прокуратуры самым серьезным образом подойти к выявлению и привлечению к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти», - указанно в документе.
Также главы еврейских организаций и общин Украины приветствовали «заявление Президента Украины Петра Порошенко и Министра внутренних дел Арсена Авакова о недопустимости антисемитизма и решительной борьбе с его проявлениями» и поблагодарили за поддержку США.
Главы еврейских организаций призвали Верховную Раду «принять определение «антисемитизма» предложенное Международным альянсом памяти Холокоста и устранить недостатки 161-ой статьи УК Украины, которые делают ее нерабочей».
Также они призвали правительство Украины «принять решение о вступлении в Международный альянс памяти Холокоста».