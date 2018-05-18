В Брянске заложили кленовую аллею «Праведников народов мира».

Об этом сообщила пресс-служба Брянской городской администрации, сообщает nashbryansk.ru.

«Я благодарна всем, кто поддержали нашу инициативу в закладке на набережной аллеи Праведников, ведь тогда на Брянщине погибло 17 тысяч евреев. Подобная аллея есть в Иерусалиме, теперь она будет и в Брянске»,- приводят местные СМИ слова руководителя «Хэсэд Тиква» Ирины Черняк.

По ее словам, из тысяч евреев, приведенных на расстрел, выжили единицы.

«Из огромной ямы где было расстреляно 2,5 тыс евреев выполз один единственный человек. Который успел упасть раньше чем прозвучала автомат очередь. В этой могиле были расстреляны его грудной ребенок и жена молодая. И он приполз в хату, в которой попросил убежище», -рассказала Черняк.

На открытии аллеи присутствовала невестка женщины, спрятавшей спасшегося.

Почётным гостем церемонии стал ветеран Великой Отечественной войны, гвардии полковник в отставке Эмиль Зигель, сам чудом спасшийся в Кисловодске в 1942-м. В ходе освобождения Брянщины был убит его брат Самуил.