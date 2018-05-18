Крупнейшие еврейские организации Украины озабочены ростом антисемитских инцидентов в стране

Крупнейшие еврейские организации Украины «выразили глубокую озабоченность ростом антисемитских инцидентов, проявлениями ксенофобии и нетерпимости, в частности, нападениями на ромов».

Об этом на своей странице в Фейсбук написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Еврейские организации "призывают правоохранительные органы, включая полицию, СБУ, органы прокуратуры самым серьезным образом подойти к выявлению и привлечению к ответственности виновных в антисемитских преступлениях, вандализме на местах Холокоста, преступлениях на почве ненависти», - написал, в частности он.

Эдуард Долинский также написал, что еврейские организации благодарны за поддержку США.

«В то же время, еврейские лидеры выразили признательность за поддержку в борьбе с антисемитизмом конгрессменам США Ро Ханна и Дэвид Сиссилин, Конгрессу США, Всемирному еврейскому конгрессу, Мемориальному музею Холокоста США, Антидиффамационной лиге, Евро-Азиатскому еврейскому конгрессу, Американскому еврейскому комитету, Национальной коалиции в поддержку евреев Евразии" и другим», - написал директор Украинского еврейского комитета.

Он также сообщил, что заявление было принято на прошедшем вчера, 17 мая, совещании руководителей еврейских общин и организаций, которое прошло в Киеве в отеле "Европейский". Заявление подписали: Всеукраинский еврейский конгресс, Еврейскую конфедерацию Украины, Украинский еврейский комитет, Конгресс иудейских религиозных общин, Еврейский фонд Украины, Гиллель, Ассоциацию узников гетто и концлагерей, и большинство региональных еврейских общин Украины.

«Полный текст заявления и полный список подписавших будет опубликован позднее», - сообщил Эдуард Долинский.