В Днепре по улицам торжественно пронесли новый свиток Торы

В Днепре новую Сейфер-Тора вынесли на руках из «Дома Пчелкина», поместили под свадебный балдахин Хупу и пронесли в торжественной процессии по улицам города.

Свиток Торы несли на руках, сменяя друг друга, почетные гости церемонии, раввины, лидеры и активисты еврейской общины, сообщается на сайте еврейской общины Днепра.

От ворот «Дома Пчелкина» процессия прошла мимо здания Международного гуманитарно-педагогического института «Бейт Хана», северного входа в центр «Менора» и районного отделения прокуратуры, а затем свернула на улицу Шолом-Алейхема. В этот момент на ступенях Центральной синагоги «Золотая Роза» выстроились прихожане с хранящимися в синагоге Свитками Торы, которые как бы встречали Новый Свиток.

В главном молитвенном зале состоялись положенные танцы со Свитками Торы – Акафот – и чтение специальных молитв и благословений, которыми сопровождается столь величественное и радостное событие, как появление Нового Свитка Торы, который будут читать уже в ближайшие дни в честь праздника Дарования Торы в Шавуот.

Также в новом пределе синагоги была накрыта обильная трапеза.