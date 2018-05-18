В Днепре по улицам торжественно пронесли новый свиток Торы

14:56, 18 мая 2018
Иудаизм
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В Днепре по улицам торжественно пронесли новый свиток Торы / djc.com.ua

В Днепре новую Сейфер-Тора вынесли на руках из «Дома Пчелкина», поместили под свадебный балдахин Хупу и пронесли в торжественной процессии по улицам города. 

Свиток Торы несли на руках, сменяя друг друга, почетные гости церемонии, раввины, лидеры и активисты еврейской общины, сообщается на сайте еврейской общины Днепра. 

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От ворот «Дома Пчелкина» процессия прошла мимо здания Международного гуманитарно-педагогического института «Бейт Хана», северного входа в центр «Менора» и районного отделения прокуратуры, а затем свернула на улицу Шолом-Алейхема. В этот момент на ступенях Центральной синагоги «Золотая Роза» выстроились прихожане с хранящимися в синагоге Свитками Торы, которые как бы встречали Новый Свиток.

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В главном молитвенном зале состоялись положенные танцы со Свитками Торы – Акафот – и чтение специальных молитв и благословений, которыми сопровождается столь величественное и радостное событие, как появление Нового Свитка Торы, который будут читать уже в ближайшие дни в честь праздника Дарования Торы в Шавуот. 

Также в новом пределе синагоги была накрыта обильная трапеза.

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