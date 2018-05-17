Иудеи отмечают Шавуот - праздник Дарования Торы

Один из самых значительных праздников еврейского календаря – Шавуот.

Как сообщает проект "Еврейские новости", его отмечают на пятидесятый день после Песаха, и в 2018 году Шавуот приходится на 19-21 мая.

Шавуот– это праздник Дарования Торы, которую Всевышний поведал евреям во время откровения на горе Синай. Также в этот день были даны 10 заповедей, составляющих морально-этическу основу бытия всех людей на планете.

Накануне праздника, традиционно, принято всю ночь не смыкать глаз и читать Тору. Это делается для того, чтобы искупить ошибку, совершенную в момент Синайского откровения. Перед тем, как принять от Всевышнего великое знание Торы, еврейский народ долго странствовал по пустыне, очищался духовно и телесно, готовясь к принятию мудрости.

В ночь перед откровением люди были очень утомлены, не успели проснуться перед восходом Солнца, и проспали начало. Поэтому, каждый год, перед праздником Дарования Торы, принято не спать и заниматься изучением священного писания.

Когда наступает день праздника, во время прочтения утренней молитвы, читают также и 10 заповедей. Принято, чтобы заповеди слушали все члены семьи и общины, включая новорожденных младенцев. В этот день также читают книгу Руфь – повествование о великой прабабке царя Давида.

В дни праздника Шавуот запрещены какие-либо посты, положено есть исключительно молочную пищу. Это связано с тем, что после Синайского откровения и Дарования Торы, были установлены правила кошрута, но в то время у евреев не было кошерного мяса и им приходилась питаться молочными продуктами.